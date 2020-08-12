***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDZBK82010 ISIN Kodlu BIST TLREF Endeksine dayalı değişken faizli Kupon Ödemeli Finansman Bonosunun 2. Kupon Ödemesi ve Anapara İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 20.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 12.08.2020Vade (Gün Sayısı) 182Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDZBK82010Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.08.2019Satışa Başlanma Tarihi 10.02.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 11.02.2020Vade Başlangıç Tarihi 12.02.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 105.000.000Kupon Sayısı 2Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 13.05.2020 12.05.2020 13.05.2020 2,4729 2.596.545 Evet2 12.08.2020 11.08.2020 12.08.2020 2,0999 2.204.895 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.08.2020 11.08.2020 12.08.2020 105.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 105.000.000 TL nominal değerli 182 gün vadeli, 12.08.2020 itfa tarihli TRFDZBK82010ISIN kodlu BIST TLREF Endeksine dayalı değişken faizli ve 91 günde bir kupon ödemeli finansman bonosunun 2. Kupon Ödemesi ve anapara itfası gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868317BIST