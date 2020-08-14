***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
14.08.2020 11:01
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFDZBK82051 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi hi 14.08.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 50.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızın 50.000.000 TL nominal değerli, 163 gün vadeli, 14.08.2020 itfa tarihli TRFDZBK82051 ISIN kodlu finansman bonosunun itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868927
BIST
10:491.091
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -8,86
|Açılış
|: 1.094
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.096
En Düşük
1.087
10:497,3726
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0317
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3726
En Düşük
7,3269
10:498,7024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0243
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6100
|
8,7055
En Düşük
8,6435
10:49461,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,32
|Açılış
|: 461,33
|
|Önceki Kapanış
|: 461,01
|
463,53
En Düşük
458,69
BIST En Aktif Hisseler10:49
|KENT
|2.289,90
|2.724.981
|% 10,00
|
|FADE
|4,65
|3.042.114
|% 9,93
|
|ULAS
|4,98
|4.723.852
|% 9,93
|
|TKURU
|66,95
|900.611
|% 9,93
|
|SILVR
|4,99
|7.440.240
|% 9,91
|
|RALYH
|16,11
|1.841.204
|% -10,00
|
|BURVA
|54,90
|359.595
|% -10,00
|
|KLGYO
|8,38
|834.950
|% -9,99
|
|KUTPO
|26,62
|7.465.606
|% -9,95
|
|UZERB
|4,19
|51.717
|% -9,89
|
|EKGYO
|1,98
|431.023.943
|% 0,00
|
|TUPRS
|79,80
|241.978.850
|% 1,79
|
|THYAO
|11,05
|165.593.576
|% -0,81
|
|TSPOR
|4,44
|143.544.480
|% 6,22
|
|ASELS
|17,42
|137.775.548
|% -0,97
|
|EKGYO
|1,98
|431.023.943
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,10
|118.962.000
|% 3,45
|
|TSKB
|1,09
|55.320.345
|% -2,68
|
|KARSN
|3,21
|133.117.418
|% -2,43
|
|YKBNK
|2,08
|78.431.251
|% -1,42
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3690
|7,3726
|% 0,43
|
|Euro
|8,6974
|8,7024
|% 0,28
|
|Sterlin
|9,5905
|9,6386
|% 0,30
|
|Frank
|8,0541
|8,1027
|% 0,24
|
|Riyal
|1,9577
|1,9676
|% 0,34
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.949
|-5,13
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,38
|
|Cumhuriyet
|3.045
|3.091
|18,00
|
|Tam
|3.030
|3.109
|13,83
|
|Yarım
|1.465
|1.504
|6,69
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,34
|
|Gümüş.Ons
|26,76
|26,82
|-0,70
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|-0,16
|
|B. Petrol
|44,73
|44,73
|-0,23
|