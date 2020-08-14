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***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

14.08.2020 11:01
GÜNCEL HABERLER



***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFDZBK82051 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi hi 14.08.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 50.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Bankamızın 50.000.000 TL nominal değerli, 163 gün vadeli, 14.08.2020 itfa tarihli TRFDZBK82051 ISIN kodlu finansman bonosunun itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868927


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 2.289,90 2.724.981 % 10,00  
FADE 4,65 3.042.114 % 9,93  
ULAS 4,98 4.723.852 % 9,93  
TKURU 66,95 900.611 % 9,93  
SILVR 4,99 7.440.240 % 9,91  
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10:49 Alış Satış %  
Dolar 7,3690 7,3726 % 0,43  
Euro 8,6974 8,7024 % 0,28  
Sterlin 9,5905 9,6386 % 0,30  
Frank 8,0541 8,1027 % 0,24  
Riyal 1,9577 1,9676 % 0,34  
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10:49 Alış Satış %  
Altın Ons 1.948 1.949 -5,13  
Altın Gr. 461 461 0,38  
Cumhuriyet 3.045 3.091 18,00  
Tam 3.030 3.109 13,83  
Yarım 1.465 1.504 6,69  
Çeyrek 735 752 3,34  
Gümüş.Ons 26,76 26,82 -0,70  
Gümüş Gr. 6,33 6,34 -0,16  
B. Petrol 44,73 44,73 -0,23  
Seans Raporu 10:49
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