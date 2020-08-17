***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
17.08.2020 17:56
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman Bonosu Satışının Tamamlanması- TRFDZBK22149
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.07.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 16.02.2021
Vade (Gün Sayısı) 183
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZBK22149
Satışa Başlanma Tarihi 14.08.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 14.08.2020
Vade Başlangıç Tarihi 17.08.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 250.000.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Bankamız 250.000.000 TL nominal değerli, 183 gün vadeli, 16.02.2021 itfa tarihli, TRFDZBK22149 ISIN kodlu finansman bonosunun nitelikli yatırımcılara satışını tamamlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869444
BIST
18:051.086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,37
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.090
En Düşük
1.077
18:057,3950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0379
|Açılış
|: 7,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,3989
En Düşük
7,3558
18:058,7788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0649
|Açılış
|: 8,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7450
|
8,7910
En Düşük
8,7054
18:05470,19
En Yüksek
|Değişim
|: 2,19%
|| 10,08
|Açılış
|: 470,19
|
|Önceki Kapanış
|: 460,11
|
473,00
En Düşük
457,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARMDA
|26,40
|8.336.125
|% 10,00
|
|HUBVC
|16,94
|67.365.661
|% 10,00
|
|BURCE
|24,64
|15.822.336
|% 10,00
|
|ALCTL
|22,02
|46.851.836
|% 9,99
|
|KENT
|2.518,50
|22.811.749
|% 9,98
|
|PKENT
|698,40
|1.660.718
|% -10,00
|
|RALYH
|14,50
|23.762.357
|% -9,99
|
|KLGYO
|7,55
|901.342.280
|% -9,90
|
|SILVR
|4,50
|67.952.111
|% -9,82
|
|KATMR
|3,95
|134.261.820
|% -9,20
|
|GARAN
|6,96
|1.119.986.512
|% 2,65
|
|KLGYO
|7,55
|901.342.280
|% -9,90
|
|ASELS
|17,84
|792.299.352
|% 3,30
|
|RTALB
|52,00
|774.768.917
|% 9,94
|
|KRDMD
|2,85
|772.424.967
|% 4,40
|
|EKGYO
|1,93
|743.369.542
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,85
|772.424.967
|% 4,40
|
|YKBNK
|2,10
|356.360.133
|% 1,45
|
|PETKM
|3,84
|613.815.975
|% 6,37
|
|GARAN
|6,96
|1.119.986.512
|% 2,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3845
|7,3950
|% 0,52
|
|Euro
|8,7558
|8,7788
|% 0,74
|
|Sterlin
|9,6451
|9,6935
|% 0,49
|
|Frank
|8,1151
|8,1640
|% 0,67
|
|Riyal
|1,9628
|1,9726
|% 0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.980
|1.981
|35,92
|
|Altın Gr.
|470
|470
|10,30
|
|Cumhuriyet
|3.131
|3.179
|6,00
|
|Tam
|3.121
|3.200
|66,49
|
|Yarım
|1.509
|1.548
|32,16
|
|Çeyrek
|757
|774
|16,09
|
|Gümüş.Ons
|27,39
|27,43
|0,97
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,26
|
|B. Petrol
|45,30
|45,30
|0,50
|