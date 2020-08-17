***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu Satışının Tamamlanması- TRFDZBK22149Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 20.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 16.02.2021Vade (Gün Sayısı) 183Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDZBK22149Satışa Başlanma Tarihi 14.08.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 14.08.2020Vade Başlangıç Tarihi 17.08.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 250.000.000Kupon Sayısı 0Ek AçıklamalarBankamız 250.000.000 TL nominal değerli, 183 gün vadeli, 16.02.2021 itfa tarihli, TRFDZBK22149 ISIN kodlu finansman bonosunun nitelikli yatırımcılara satışını tamamlamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869444BIST