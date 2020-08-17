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***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

17.08.2020 17:56
GÜNCEL HABERLER



***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosu Satışının Tamamlanması- TRFDZBK22149
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.07.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 16.02.2021
Vade (Gün Sayısı) 183
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZBK22149
Satışa Başlanma Tarihi 14.08.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 14.08.2020
Vade Başlangıç Tarihi 17.08.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 250.000.000
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
Bankamız 250.000.000 TL nominal değerli, 183 gün vadeli, 16.02.2021 itfa tarihli, TRFDZBK22149 ISIN kodlu finansman bonosunun nitelikli yatırımcılara satışını tamamlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869444


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HUBVC 16,94 67.365.661 % 10,00  
BURCE 24,64 15.822.336 % 10,00  
ALCTL 22,02 46.851.836 % 9,99  
KENT 2.518,50 22.811.749 % 9,98  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,3845 7,3950 % 0,52  
Euro 8,7558 8,7788 % 0,74  
Sterlin 9,6451 9,6935 % 0,49  
Frank 8,1151 8,1640 % 0,67  
Riyal 1,9628 1,9726 % 0,35  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.980 1.981 35,92  
Altın Gr. 470 470 10,30  
Cumhuriyet 3.131 3.179 6,00  
Tam 3.121 3.200 66,49  
Yarım 1.509 1.548 32,16  
Çeyrek 757 774 16,09  
Gümüş.Ons 27,39 27,43 0,97  
Gümüş Gr. 6,51 6,52 0,26  
B. Petrol 45,30 45,30 0,50  
Seans Raporu 18:05
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