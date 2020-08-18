***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
18.08.2020 12:30
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman Bonosu Satışının Tamamlanması- TRFDZBK22131
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.07.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 16.02.2021
Vade (Gün Sayısı) 182
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZBK22131
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi 14.08.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 17.08.2020
Vade Başlangıç Tarihi 18.08.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 85.000.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Bankamız 85.000.000 TL nominal değerli, 182 gün vadeli, 16.02.2021 itfa tarihli, TRFDZBK22131 ISIN kodlu finansman bonosunun nitelikli yatırımcılara satışını tamamlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869648
BIST
14:271.094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 8,07
|Açılış
|: 1.088
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.099
En Düşük
1.084
14:277,3970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0133
|Açılış
|: 7,4330
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
7,4005
En Düşük
7,3688
14:278,8053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0488
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,8080
En Düşük
8,7426
14:27476,71
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 5,87
|Açılış
|: 476,71
|
|Önceki Kapanış
|: 470,83
|
477,89
En Düşük
469,70
BIST En Aktif Hisseler14:27
|RTALB
|57,20
|632.861.881
|% 10,00
|
|MAKTK
|2,53
|88.609.721
|% 10,00
|
|ARMDA
|29,04
|5.943.992
|% 10,00
|
|TKURU
|80,95
|327.686
|% 9,99
|
|HUBVC
|18,63
|43.384.647
|% 9,98
|
|RALYH
|13,05
|25.022.884
|% -10,00
|
|KENT
|2.266,70
|10.703.357
|% -10,00
|
|EKIZ
|9,50
|1.690.821
|% -9,52
|
|EGCYO
|0,97
|279.191
|% -8,49
|
|SILVR
|4,17
|164.017.420
|% -7,33
|
|GARAN
|7,07
|841.696.991
|% 1,58
|
|RTALB
|57,20
|632.861.881
|% 10,00
|
|GUSGR
|5,85
|477.759.446
|% 4,84
|
|ASELS
|17,88
|474.908.320
|% 0,22
|
|KLGYO
|7,62
|355.406.419
|% 0,93
|
|EKGYO
|1,92
|243.444.204
|% -0,52
|
|KRDMD
|2,85
|352.307.744
|% 0,00
|
|GARAN
|7,07
|841.696.991
|% 1,58
|
|GUSGR
|5,85
|477.759.446
|% 4,84
|
|CEMAS
|1,60
|113.186.528
|% 3,90
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3907
|7,3970
|% 0,18
|
|Euro
|8,7976
|8,8053
|% 0,56
|
|Sterlin
|9,7073
|9,7560
|% 0,74
|
|Frank
|8,1347
|8,1837
|% 0,40
|
|Riyal
|1,9657
|1,9755
|% 0,26
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.006
|2.006
|20,58
|
|Altın Gr.
|477
|477
|5,87
|
|Cumhuriyet
|3.165
|3.213
|34,00
|
|Tam
|3.150
|3.229
|29,07
|
|Yarım
|1.522
|1.562
|14,06
|
|Çeyrek
|764
|781
|7,03
|
|Gümüş.Ons
|28,11
|28,15
|0,64
|
|Gümüş Gr.
|6,69
|6,70
|0,18
|
|B. Petrol
|45,30
|45,30
|-0,07
|