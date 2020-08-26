***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSDZBKK2110 ISIN kodlu tahvilin 1. kupon ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 20.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 12.11.2021Vade (Gün Sayısı) 478Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSDZBKK2110Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.08.2019Satışa Başlanma Tarihi 20.07.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 21.07.2020Vade Başlangıç Tarihi 22.07.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 35.000.000Kupon Sayısı 14Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 26.08.2020 25.08.2020 26.08.2020 0,9589 335.615 Evet2 30.09.2020 29.09.2020 30.09.20203 04.11.2020 03.11.2020 04.11.20204 09.12.2020 08.12.2020 09.12.20205 13.01.2021 12.01.2021 13.01.20216 17.02.2021 16.02.2021 17.02.20217 24.03.2021 23.03.2021 24.03.20218 28.04.2021 27.04.2021 28.04.20219 02.06.2021 01.06.2021 02.06.202110 07.07.2021 06.07.2021 07.07.202111 11.08.2021 10.08.2021 11.08.202112 15.09.2021 14.09.2021 15.09.202113 20.10.2021 19.10.2021 20.10.202114 12.11.2021 11.11.2021 12.11.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.11.2021 11.11.2021 12.11.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamız 35.000.000 TL nominal değerli, 478 gün vadeli, 14 adet kupon ödemeli, 12.11.2021 itfa tarihli, TRSDZBKK2110 ISIN kodlu tahvilin 1. kupon ödemesi gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871333BIST