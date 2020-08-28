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***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

28.08.2020 15:46
GÜNCEL HABERLER



***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosu Satışının Tamamlanması- TRFDZBKK2073
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.07.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 06.11.2020
Vade (Gün Sayısı) 70
Faiz Oranı Türü Sabit
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZBKK2073
Satışa Başlanma Tarihi 26.08.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 27.08.2020
Vade Başlangıç Tarihi 28.08.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 17.000.000
Kupon Sayısı 2

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 02.10.2020 01.10.2020 02.10.2020 1,19863
2 06.11.2020 05.11.2020 06.11.2020 1,19863
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 06.11.2020 05.11.2020 06.11.2020

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Bankamız 17.000.000 TL nominal değerli, 70 gün vadeli, 06.11.2020 itfa tarihli, TRFDZBKK2073 ISIN kodlu finansman bonosunun nitelikli yatırımcılara satışını tamamlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871581


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GYHOL 26,62 75.994.140 % 10,00  
METUR 2,75 4.617.860 % 10,00  
RALYH 6,49 20.373.993 % 10,00  
KENT 493,70 26.523.539 % 9,98  
IZMDC 26,06 38.591.880 % 9,96  
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17:01 Alış Satış %  
Dolar 7,3432 7,3473 % -0,13  
Euro 8,7202 8,7278 % 0,31  
Sterlin 9,7241 9,7729 % 0,55  
Frank 8,0717 8,1203 % 0,26  
Riyal 1,9511 1,9609 % -0,12  
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17:01 Alış Satış %  
Altın Ons 1.958 1.958 28,28  
Altın Gr. 463 463 6,89  
Cumhuriyet 3.071 3.118 45,00  
Tam 3.056 3.135 41,67  
Yarım 1.477 1.516 20,16  
Çeyrek 741 758 10,08  
Gümüş.Ons 27,47 27,50 0,46  
Gümüş Gr. 6,49 6,49 0,11  
B. Petrol 45,75 45,75 0,15  
Seans Raporu 17:01
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