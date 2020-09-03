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***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

03.09.2020 17:53
GÜNCEL HABERLER



***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFDZBK92019 ISIN Kodlu TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli Finansman Bonosunun 2. Kupon Oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.07.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 04.09.2020
Vade (Gün Sayısı) 177
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZBK92019
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.08.2020
Satışa Başlanma Tarihi 09.03.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 10.03.2020
Vade Başlangıç Tarihi 11.03.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 216.000.000
Kupon Sayısı 2

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 05.06.2020 04.06.2020 05.06.2020 2,1591 4.663.656 Evet
2 04.09.2020 03.09.2020 04.09.2020 2,1849
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 04.09.2020 03.09.2020 04.09.2020

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 216.000.000 TL nominal değerli 177 gün vadeli, 04.09.2020 itfa tarihli, TRFDZBK92019 ISIN Kodlu TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına dayalı değişken faizli ve 3 ayda bir kupon ödemeli finansman bonosunun 2. Kupon dönemine ilişkin faiz oranı %2,1849 olarak belirlenmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873184


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PEKGY 14,19 76.198.585 % 10,00  
ARMDA 42,90 13.485.794 % 10,00  
DGATE 10,78 34.046.246 % 10,00  
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Tam 3.058 3.135 3,83  
Yarım 1.478 1.517 1,85  
Çeyrek 741 758 0,93  
Gümüş.Ons 26,81 26,84 -0,63  
Gümüş Gr. 6,38 6,39 -0,14  
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