***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDZBK92019 ISIN Kodlu TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli Finansman Bonosunun 2. Kupon Ödemesi ve Anapara İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 20.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 04.09.2020Vade (Gün Sayısı) 177Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDZBK92019Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.08.2020Satışa Başlanma Tarihi 09.03.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 10.03.2020Vade Başlangıç Tarihi 11.03.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 216.000.000Kupon Sayısı 2Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 05.06.2020 04.06.2020 05.06.2020 2,1591 4.663.656 Evet2 04.09.2020 03.09.2020 04.09.2020 2,1849 4.719.384 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 04.09.2020 03.09.2020 04.09.2020 216.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 216.000.000 TL nominal değerli 177 gün vadeli, 04.09.2020 itfa tarihli, TRFDZBK92019 ISIN Kodlu TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına dayalı değişken faizli ve 3 ayda bir kupon ödemeli finansman bonosunun 2. Kupon ödemesi ve anapara itfası gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873343BIST