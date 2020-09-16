***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDZBK32114 ISIN kodlu finansman bonosunun 1. kupon ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Kupon bilgileri girilmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 20.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 12.03.2021Vade (Gün Sayısı) 268Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDZBK32114Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.08.2019Satışa Başlanma Tarihi 15.06.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 16.06.2020Vade Başlangıç Tarihi 17.06.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 110.000.000Kupon Sayısı 3Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 16.09.2020 15.09.2020 16.09.2020 2,30616 2.536.820 Evet2 16.12.2020 15.12.2020 16.12.2020 2,306163 12.03.2021 11.03.2021 12.03.2021 2,17945Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.03.2021 11.03.2021 12.03.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamızın 110.000.000 TL nominal değerli, 268 gün vadeli, 12.03.2021 itfa tarihli TRFDZBK32114 ISIN kodlu finansman bonosunun 1. kupon ödemesi gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875279BIST