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***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

25.09.2020 16:41
GÜNCEL HABERLER



***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosu Satışının Tamamlanması- TRFDZBKA20A0
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.06.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 30.12.2020
Vade (Gün Sayısı) 96
ISIN Kodu TRFDZBKA20A0
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.08.2020
Satışa Başlanma Tarihi 23.09.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 24.09.2020
Vade Başlangıç Tarihi 25.09.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 7.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 30.12.2020
Kayıt Tarihi 29.12.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 30.12.2020

Ek Açıklamalar
Bankamız 7.000.000 TL nominal değerli, 96 gün vadeli, 30.12.2020 itfa tarihli, TRFDZBKA20A0 ISIN kodlu finansman bonosunun nitelikli yatırımcılara satışını tamamlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876728


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VANGD 4,73 4.212.122 % 10,00  
TKURU 777,70 3.837.172 % 10,00  
MERKO 9,02 48.709.460 % 10,00  
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Altın Gr. 457 457 -0,78  
Cumhuriyet 3.042 3.092 2,00  
Tam 3.036 3.112 9,33  
Yarım 1.467 1.505 4,51  
Çeyrek 736 753 2,26  
Gümüş.Ons 22,71 22,75 -0,42  
Gümüş Gr. 5,63 5,64 -0,04  
B. Petrol 41,68 41,68 -0,26  
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