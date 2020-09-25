***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu Satışının Tamamlanması- TRFDZBKA2091Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.06.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 04.12.2020Vade (Gün Sayısı) 70ISIN Kodu TRFDZBKA2091Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.08.2020Satışa Başlanma Tarihi 23.09.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 24.09.2020Vade Başlangıç Tarihi 25.09.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 51.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 04.12.2020Kayıt Tarihi 03.12.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.12.2020Ek AçıklamalarBankamız 51.000.000 TL nominal değerli, 70 gün vadeli, 04.12.2020 itfa tarihli, TRFDZBKA2091 ISIN kodlu finansman bonosunun nitelikli yatırımcılara satışını tamamlamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876729BIST