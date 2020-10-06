***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSDZBK72147 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 20.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 14.07.2021Vade (Gün Sayısı) 378Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSDZBK72147Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.08.2019Satışa Başlanma Tarihi 29.06.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 30.06.2020Vade Başlangıç Tarihi 01.07.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 45.000.000Kupon Sayısı 11Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 28.07.2020 27.07.2020 28.07.2020 0,67685 304.582,45 Evet2 01.09.2020 31.08.2020 01.09.2020 0,8774 394.829,99 Evet3 06.10.2020 05.10.2020 06.10.2020 0,8774 394.829,99 Evet4 10.11.2020 09.11.2020 10.11.2020 0,87745 15.12.2020 14.12.2020 15.12.2020 0,87746 19.01.2021 18.01.2021 19.01.2021 0,87747 23.02.2021 22.02.2021 23.02.2021 0,87748 30.03.2021 29.03.2021 30.03.2021 0,87749 04.05.2021 03.05.2021 04.05.2021 0,877410 08.06.2021 07.06.2021 08.06.2021 0,877411 14.07.2021 13.07.2021 14.07.2021 0,90247Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 14.07.2021 13.07.2021 14.07.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamız 45.000.000 TL nominal değerli, 378 gün vadeli, 14.07.2021 itfa tarihli, 11 adet kupon ödemeli, TRSDZBK72147 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon ödemesi gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878711BIST