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***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

07.10.2020 20:41
GÜNCEL HABERLER



***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFDZBKK2099 ISIN kodlu finansman bonosunun 1. kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Sehven 11.09.2020 olarak girilen itfa tarihi 11.11.2020 olarak düzeltilmiştir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.06.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 11.11.2020
Vade (Gün Sayısı) 68
Faiz Oranı Türü Sabit
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZBKK2099
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.08.2020
Satışa Başlanma Tarihi 02.09.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 03.09.2020
Vade Başlangıç Tarihi 04.09.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 195.000.000
Kupon Sayısı 2

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 07.10.2020 06.10.2020 07.10.2020 1,13014 2.203.772,98 Evet
2 11.11.2020 10.11.2020 11.11.2020 1,19863
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Bankamızın 195.000.000 TL nominal değerli, 68 gün vadeli, 11.11.2020 itfa tarihli, 2 kupon ödemeli TRFDZBKK2099 ISIN kodlu finansman bonosunun 1. kupon ödemesi gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879500


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISBIR 2.853,50 4.208.555 % 10,00  
PRZMA 5,50 53.386.257 % 10,00  
YGYO 1,10 206.857.324 % 10,00  
DAGHL 9,24 8.493.673 % 10,00  
VKING 6,71 4.367.803 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,8803 7,8879 % 1,16  
Euro 9,2743 9,2857 % 1,46  
Sterlin 10,1404 10,1913 % 1,34  
Frank 8,5588 8,6104 % 1,18  
Riyal 2,0941 2,1046 % 1,06  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.886 1.887 8,24  
Altın Gr. 478 478 7,28  
Cumhuriyet 3.154 3.202 -10,00  
Tam 3.142 3.220 -5,61  
Yarım 1.519 1.558 -2,71  
Çeyrek 762 779 -1,36  
Gümüş.Ons 23,81 23,85 0,76  
Gümüş Gr. 6,03 6,04 0,26  
B. Petrol 42,00 42,00 -0,65  
Seans Raporu 18:05
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