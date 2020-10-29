***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
29.10.2020 21:59
.2020 tarihinde tamamlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884750
BIST
12:351.127
En Yüksek
|Değişim
|: -2,22%
|| -25,64
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.153
En Düşük
1.127
12:358,2864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0298
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1900
|
8,3305
En Düşük
8,2241
12:359,6987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0415
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6650
|
9,7811
En Düşük
9,6531
12:35497,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,79
|Açılış
|: 497,72
|
|Önceki Kapanış
|: 498,51
|
503,26
En Düşük
496,48
BIST En Aktif Hisseler12:35
|VESBE
|30,74
|42.411.432
|% 0,00
|
|TURSG
|5,58
|68.988.828
|% 0,00
|
|PEGYO
|2,70
|5.228.467
|% 0,00
|
|YGYO
|1,08
|54.891.066
|% 0,00
|
|RTALB
|50,30
|225.307.566
|% 0,00
|
|VESBE
|30,74
|42.411.432
|% 0,00
|
|TURSG
|5,58
|68.988.828
|% 0,00
|
|PEGYO
|2,70
|5.228.467
|% 0,00
|
|YGYO
|1,08
|54.891.066
|% 0,00
|
|RTALB
|50,30
|225.307.566
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,98
|1.240.640.962
|% 0,00
|
|TSKB
|2,32
|998.092.065
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,77
|618.060.438
|% 0,00
|
|ASELS
|17,40
|615.271.684
|% 0,00
|
|GARAN
|6,78
|534.564.358
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,98
|1.240.640.962
|% 0,00
|
|TSKB
|2,32
|998.092.065
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,77
|618.060.438
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,14
|214.031.436
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,20
|286.416.617
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2840
|8,2866
|% 0,36
|
|Euro
|9,6823
|9,6905
|% 0,34
|
|Sterlin
|10,6724
|10,7259
|% -0,18
|
|Frank
|9,0052
|9,0594
|% -0,33
|
|Riyal
|2,2003
|2,2114
|% 0,22
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|-6,89
|
|Altın Gr.
|498
|498
|-0,43
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|-18,00
|
|Tam
|3.288
|3.371
|-15,25
|
|Yarım
|1.589
|1.631
|-7,37
|
|Çeyrek
|797
|815
|-3,69
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,38
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|0,01
|
|B. Petrol
|38,41
|38,41
|-1,23
|
Seans Raporu
12:35
daha fazla
-
17:57
POLHO, IDEAS, SKBNK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
ATSYH, VESBE, OLMIP değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:42
CASA, OZRDN, ECZYT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:42
OLMIP, BALAT, ISBIR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:27
ETYAT, ISGSY, FORMT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında