***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
04.11.2020 16:35
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFDZBK32122 ISIN kodlu finansman bonosunun 3. kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.07.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 19.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 240
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZBK32122
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi 20.07.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 21.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi 22.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 51.000.000
Kupon Sayısı 7
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 26.08.2020 25.08.2020 26.08.2020 0,93493 476.814,27 Evet
2 30.09.2020 29.09.2020 30.09.2020 0,93493 476.814,27 Evet
3 04.11.2020 03.11.2020 04.11.2020 0,93493 476.814,27 Evet
4 09.12.2020 08.12.2020 09.12.2020 0,93493
5 13.01.2021 12.01.2021 13.01.2021 0,93493
6 17.02.2021 16.02.2021 17.02.2021 0,93493
7 19.03.2021 18.03.2021 19.03.2021 0,80137
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 19.03.2021 18.03.2021 19.03.2021
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Bankamız 51.000.000 TL nominal değerli, 240 gün vadeli, 35 günde bir kupon ödemeli 19.03.2021 itfa tarihli, TRFDZBK32122 ISIN kodlu finansman bonosunun 3. kupon ödemesi gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886145
BIST