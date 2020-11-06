***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
06.11.2020 11:54
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFDZBKK2040 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.07.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 06.11.2020
Vade (Gün Sayısı) 84
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZBKK2040
Satışa Başlanma Tarihi 12.08.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 13.08.2020
Vade Başlangıç Tarihi 14.08.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 06.11.2020
Kayıt Tarihi 05.11.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 06.11.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızın 10.000.000 TL nominal değerli, 84 gün vadeli, 06.11.2020 itfa tarihli, TRFDZBKK2040 ISIN kodlu finansman bonosunun itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886550
BIST
12:141.184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,94
|Açılış
|: 1.180
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.187
En Düşük
1.178
12:148,4981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0821
|Açılış
|: 8,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4750
|
8,5073
En Düşük
8,4044
12:1410,0700
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,1057
|Açılış
|: 10,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0712
En Düşük
9,9273
12:14531,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 4,01
|Açılış
|: 531,65
|
|Önceki Kapanış
|: 527,55
|
531,96
En Düşük
523,78
BIST En Aktif Hisseler12:14
|MERKO
|13,02
|181.730.145
|% 9,97
|
|YAPRK
|30,90
|823.632
|% 9,96
|
|AVHOL
|6,08
|1.247.932
|% 9,95
|
|RODRG
|11,18
|1.223.047
|% 9,93
|
|BALAT
|10,08
|601.554
|% 9,92
|
|UZERB
|26,66
|149.376
|% -9,99
|
|DARDL
|25,48
|1.192.566
|% -9,96
|
|EUYO
|9,40
|178.337
|% -9,96
|
|EUKYO
|3,56
|461.853
|% -9,87
|
|ETYAT
|5,12
|1.423.744
|% -9,86
|
|TSKB
|2,14
|477.711.362
|% 0,94
|
|GARAN
|6,92
|456.562.075
|% -0,57
|
|KRDMD
|3,38
|429.489.252
|% 1,81
|
|ODAS
|3,52
|354.642.255
|% -1,95
|
|SISE
|6,58
|308.626.013
|% -0,75
|
|TSKB
|2,14
|477.711.362
|% 0,94
|
|KRDMD
|3,38
|429.489.252
|% 1,81
|
|ODAS
|3,52
|354.642.255
|% -1,95
|
|SKBNK
|1,85
|178.927.070
|% 1,65
|
|EKGYO
|1,78
|152.409.695
|% 0,00
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4892
|8,4981
|% 0,98
|
|Euro
|10,0587
|10,0700
|% 1,06
|
|Sterlin
|11,1057
|11,1614
|% 0,69
|
|Frank
|9,3737
|9,4302
|% 1,16
|
|Riyal
|2,2595
|2,2709
|% 1,01
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.948
|-1,32
|
|Altın Gr.
|532
|532
|4,10
|
|Cumhuriyet
|3.511
|3.564
|38,00
|
|Tam
|3.505
|3.593
|47,02
|
|Yarım
|1.694
|1.738
|22,74
|
|Çeyrek
|850
|869
|11,37
|
|Gümüş.Ons
|25,29
|25,33
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,89
|6,90
|0,02
|
|B. Petrol
|40,31
|40,31
|-0,62
|