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***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

06.11.2020 11:54
GÜNCEL HABERLER



***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFDZBKK2073 ISIN kodlu finansman bonosunun 2. kupon ödemesi ve anapara itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tdesi 06.11.2020
Vade (Gün Sayısı) 70
Faiz Oranı Türü Sabit
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZBKK2073
Satışa Başlanma Tarihi 26.08.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 27.08.2020
Vade Başlangıç Tarihi 28.08.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 17.000.000
Kupon Sayısı 2

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 02.10.2020 01.10.2020 02.10.2020 1,19863 203.767,07 Evet
2 06.11.2020 05.11.2020 06.11.2020 1,19863 203.767,07 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 06.11.2020 05.11.2020 06.11.2020 17.000.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Bankamızın 17.000.000 TL nominal değerli, 70 gün vadeli, 06.11.2020 itfa tarihli, TRFDZBKK2073 ISIN kodlu finansman bonosunun 2. kupon ödemesi ve anapara itfası gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886551


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MERKO 13,02 182.068.014 % 9,97  
YAPRK 30,90 823.632 % 9,96  
AVHOL 6,08 1.247.932 % 9,95  
RODRG 11,18 1.223.047 % 9,93  
BALAT 10,08 601.554 % 9,92  
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12:25 Alış Satış %  
Dolar 8,4844 8,4895 % 0,87  
Euro 10,0498 10,0604 % 0,96  
Sterlin 11,1125 11,1682 % 0,76  
Frank 9,3812 9,4377 % 1,24  
Riyal 2,2595 2,2708 % 1,01  
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12:25 Alış Satış %  
Altın Ons 1.947 1.948 -1,32  
Altın Gr. 532 532 4,10  
Cumhuriyet 3.511 3.564 38,00  
Tam 3.505 3.593 47,02  
Yarım 1.694 1.738 22,74  
Çeyrek 850 869 11,37  
Gümüş.Ons 25,29 25,33 -0,06  
Gümüş Gr. 6,89 6,90 0,02  
B. Petrol 40,31 40,31 -0,62  
Seans Raporu 12:25
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