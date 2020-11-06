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***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

06.11.2020 11:54
GÜNCEL HABERLER



***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFDZBKK2024 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.07.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 06.11.2020
Vade (Gün Sayısı) 101
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZBKK2024
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi 27.07.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 27.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi 28.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 8.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 06.11.2020
Kayıt Tarihi 05.11.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 06.11.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 8.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Bankamızın 8.000.000 TL nominal değerli, 101 gün vadeli, 06.11.2020 itfa tarihli, TRFDZBKK2024 ISIN kodlu finansman bonosunun itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886552


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MERKO 13,02 182.309.848 % 9,97  
YAPRK 30,90 825.332 % 9,96  
AVHOL 6,08 1.247.932 % 9,95  
RODRG 11,18 1.223.047 % 9,93  
BALAT 10,08 601.554 % 9,92  
daha fazla
12:31 Alış Satış %  
Dolar 8,4891 8,4971 % 0,96  
Euro 10,0645 10,0728 % 1,09  
Sterlin 11,1124 11,1681 % 0,76  
Frank 9,3809 9,4374 % 1,23  
Riyal 2,2579 2,2692 % 0,93  
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12:31 Alış Satış %  
Altın Ons 1.948 1.948 -0,65  
Altın Gr. 532 532 4,21  
Cumhuriyet 3.511 3.564 38,00  
Tam 3.502 3.590 44,33  
Yarım 1.693 1.737 21,44  
Çeyrek 849 868 10,72  
Gümüş.Ons 25,32 25,36 -0,03  
Gümüş Gr. 6,89 6,90 0,02  
B. Petrol 40,36 40,36 -0,57  
Seans Raporu 12:31
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