***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
10.11.2020 12:37
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSDZBK72147 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.07.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 14.07.2021
Vade (Gün Sayısı) 378
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSDZBK72147
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi 29.06.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 30.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi 01.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 45.000.000
Kupon Sayısı 11
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 28.07.2020 27.07.2020 28.07.2020 0,67685 304.582,45 Evet
2 01.09.2020 31.08.2020 01.09.2020 0,8774 394.829,99 Evet
3 06.10.2020 05.10.2020 06.10.2020 0,8774 394.829,99 Evet
4 10.11.2020 09.11.2020 10.11.2020 0,8774 394.830 Evet
5 15.12.2020 14.12.2020 15.12.2020 0,8774
6 19.01.2021 18.01.2021 19.01.2021 0,8774
7 23.02.2021 22.02.2021 23.02.2021 0,8774
8 30.03.2021 29.03.2021 30.03.2021 0,8774
9 04.05.2021 03.05.2021 04.05.2021 0,8774
10 08.06.2021 07.06.2021 08.06.2021 0,8774
11 14.07.2021 13.07.2021 14.07.2021 0,90247
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 14.07.2021 13.07.2021 14.07.2021
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Bankamız 45.000.000 TL nominal değerli, 378 gün vadeli, 14.07.2021 itfa tarihli, 11 adet kupon ödemeli, TRSDZBK72147 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon ödemesi gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887736
BIST