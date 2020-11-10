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***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

10.11.2020 12:41
GÜNCEL HABERLER



***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSDZBK72139 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.07.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 14.07.2021
Vade (Gün Sayısı) 383
Faiz Oranı Türü Sabit
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSDZBK72139
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi 24.06.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 25.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi 26.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
Kupon Sayısı 11

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 28.07.2020 27.07.2020 28.07.2020 0,79342 793.419,89 Evet
2 01.09.2020 31.08.2020 01.09.2020 0,86781 867.809,84 Evet
3 06.10.2020 05.10.2020 06.10.2020 0,86781 867.809,84 Evet
4 10.11.2020 09.11.2020 10.11.2020 0,86781 867.809,84 Evet
5 15.12.2020 14.12.2020 15.12.2020 0,86781
6 19.01.2021 18.01.2021 19.01.2021 0,86781
7 23.02.2021 22.02.2021 23.02.2021 0,86781
8 30.03.2021 29.03.2021 30.03.2021 0,86781
9 04.05.2021 03.05.2021 04.05.2021 0,86781
10 08.06.2021 07.06.2021 08.06.2021 0,86781
11 14.07.2021 13.07.2021 14.07.2021 0,8926
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 14.07.2021 13.07.2021 14.07.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Bankamız 100.000.000 TL nominal değerli, 383 gün vadeli, 14.07.2021 itfa tarihli, 32-36 günde bir kupon ödemeli (11 adet kupon ödemesi), TRSDZBK72139 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon ödemesi gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887737


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DIRIT 3,63 1.876.754 % 10,00  
BMELK 14,76 1.086.690 % 9,99  
KSTUR 210,50 1.654.741 % 9,98  
ARSAN 6,73 11.544.517 % 9,97  
TKURU 323,50 12.205.676 % 9,96  
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Sterlin 10,8565 10,9110 % 2,77  
Frank 8,9414 8,9953 % 1,88  
Riyal 2,1871 2,1980 % 2,16  
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Altın Ons 1.874 1.875 8,88  
Altın Gr. 496 496 13,40  
Cumhuriyet 3.300 3.350 31,00  
Tam 3.282 3.367 21,49  
Yarım 1.586 1.629 10,39  
Çeyrek 796 814 5,20  
Gümüş.Ons 24,01 24,05 -0,14  
Gümüş Gr. 6,36 6,37 0,10  
B. Petrol 42,99 42,99 0,59  
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