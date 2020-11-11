***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDZBKK2081 ISIN kodlu finansman bonosunun 2. kupon ödemesi ve anapara itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.06.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 11.11.2020Vade (Gün Sayısı) 70Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDZBKK2081Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.08.2020Satışa Başlanma Tarihi 31.08.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 01.09.2020Vade Başlangıç Tarihi 02.09.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000Kupon Sayısı 2Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 07.10.2020 06.10.2020 07.10.2020 1,19863 1.198.629,97 Evet2 11.11.2020 10.11.2020 11.11.2020 1,19863 1.198.629,98 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.11.2020 10.11.2020 11.11.2020 100.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamızın 100.000.000 TL nominal değerli, 70 gün vadeli, 11.11.2020 itfa tarihli, 2 kupon ödemeli TRFDZBKK2081 ISIN kodlu finansman bonosunun 2. kupon ödemesi ve anapara itfası gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888018BIST