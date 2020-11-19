***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDZBKK2065 ISIN Kodlu Değişken Faizli Finansman Bonosunun 1. Kupon OranıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Kupon sayısı düzeltilmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 20.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 20.11.2020Vade (Gün Sayısı) 86Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDZBKK2065Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.08.2019Satışa Başlanma Tarihi 24.08.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 25.08.2020Vade Başlangıç Tarihi 26.08.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 110.000.000Kupon Sayısı 1Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 20.11.2020 19.11.2020 20.11.2020 3,1584Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.11.2020 19.11.2020 20.11.2020* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 110.000.000 TL nominal değerli, 86 gün vadeli, 20.11.2020 itfa tarihli, TRFDZBKK2065 ISIN kodlu değişken faizli tek kupon ödemeli finansman bonosunun 1. Kupon dönemine ilişkin faiz oranı %3,1584 olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889249BIST