***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDZBKA2042 ISIN kodlu finansman bonosunun 6. kupon ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 20.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 28.12.2020Vade (Gün Sayısı) 195Faiz Oranı Türü SabitSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDZBKA2042Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.08.2019Satışa Başlanma Tarihi 12.06.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 15.06.2020Vade Başlangıç Tarihi 16.06.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 102.000.000Kupon Sayısı 7Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 14.07.2020 13.07.2020 14.07.2020 0,69808 712.041,6 Evet2 11.08.2020 10.08.2020 11.08.2020 0,69808 712.041,6 Evet3 08.09.2020 07.09.2020 08.09.2020 0,69808 712.041,6 Evet4 06.10.2020 05.10.2020 06.10.2020 0,69808 712.041,53 Evet5 03.11.2020 02.11.2020 03.11.2020 0,69808 712.041,6 Evet6 01.12.2020 30.11.2020 01.12.2020 0,69808 712.041,6 Evet7 28.12.2020 25.12.2020 28.12.2020 0,67315 686.613Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 28.12.2020 25.12.2020 28.12.2020* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamız 102.000.000 TL nominal değerli, 195 gün vadeli, 28 günde bir kupon ödemeli, 28.12.2020 itfa tarihli TRFDZBKA2042 ISIN kodlu finansman bonosunun 6. kupon ödemesi gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890699BIST