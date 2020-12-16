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***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

16.12.2020 19:33



***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFDZBK32114 ISIN kodlu finansman bonosunun 2. kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.07.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 12.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 268
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZBK32114
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi 15.06.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 16.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi 17.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 110.000.000
Kupon Sayısı 3

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 16.09.2020 15.09.2020 16.09.2020 2,30616 2.536.820 Evet
2 16.12.2020 15.12.2020 16.12.2020 2,30616 2.536.820 Evet
3 12.03.2021 11.03.2021 12.03.2021 2,17945
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.03.2021 11.03.2021 12.03.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Bankamızın 110.000.000 TL nominal değerli, 268 gün vadeli, 12.03.2021 itfa tarihli TRFDZBK32114 ISIN kodlu finansman bonosunun 2. kupon ödemesi gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893575


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