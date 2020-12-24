***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
24.12.2020 17:04
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFDZBK32155 ISIN Kodlu TLREF TL Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli Finansman Bonosunun 1. Kupon Oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.06.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 05.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 105
Faiz Oranı Türü Sabit
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZBK32155
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.08.2020
Satışa Başlanma Tarihi 18.11.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 19.11.2020
Vade Başlangıç Tarihi 20.11.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 300.000.000
Kupon Sayısı 3
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 25.12.2020 24.12.2020 25.12.2020 1,4993
2 29.01.2021 28.01.2021 29.01.2021
3 05.03.2021 04.03.2021 05.03.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 05.03.2021 04.03.2021 05.03.2021
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 300.000.000 TL nominal değerli 105 gün vadeli, 35 günde bir kupon ödemeli 05.03.2021 itfa tarihli TRFDZBK32155 ISIN kodlu TLREF TL Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli finansman bonosunun 1. Kupon dönemine ilişkin faiz oranı %1.4993 olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894782
BIST