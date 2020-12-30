***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
30.12.2020 17:38
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFDZBKA2083 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.06.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 30.12.2020
Vade (Gün Sayısı) 110
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZBKA2083
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.08.2020
Satışa Başlanma Tarihi 09.09.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 10.09.2020
Vade Başlangıç Tarihi 11.09.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 11.600.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 30.12.2020
Kayıt Tarihi 29.12.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 30.12.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.600.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamız 11.600.000 TL nominal değerli, 110 gün vadeli, 30.12.2020 itfa tarihli, TRFDZBKA2083 ISIN kodlu finansman bonosunun itfa işlemleri 30 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895724
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