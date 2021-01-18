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***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

18.01.2021 18:12



***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi EMTN Programı kapsamında Yurtdışı Borçlanma Aracı İhracı- XS2286414565
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.02.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 18.04.2021
Vade (Gün Sayısı) 90
ISIN Kodu XS2286414565
Satışın Tamamlanma Tarihi 18.01.2021
Vade Başlangıç Tarihi 18.01.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 18.04.2021
Kayıt Tarihi 16.04.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 19.04.2021

Ek Açıklamalar
İlgi: 11.05.2020 tarihli özel durum açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamızla Bankamızca EMTN (Euro Medium Term Notes) programı ("Program") kurulduğu ve programın farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde ihraç yapmaya hazır hale getirildiği kamuya açıklanmıştı. Program kapsamında 20.000.000 GBP tutarındaki işleme ilişkin SPK onaylı tertip ihraç belgesi ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 EMTN 7. Tertip İhraç Belgesi SPK Onaylı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903095


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KONTR 33,66 207.493.276 % 10,00  
YGYO 1,98 12.369.244 % 10,00  
METUR 25,30 21.700.236 % 10,00  
INTEM 55,00 5.978.088 % 10,00  
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Riyal 1,9876 1,9976 % 0,27  
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Altın Ons 1.837 1.838 12,02  
Altın Gr. 442 442 4,12  
Cumhuriyet 2.937 2.982 7,00  
Tam 2.925 2.999 0,92  
Yarım 1.414 1.451 0,44  
Çeyrek 709 725 0,23  
Gümüş.Ons 25,05 25,10 0,37  
Gümüş Gr. 6,02 6,04 0,11  
B. Petrol 54,74 54,74 -0,36  
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