***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









25.12.2020 1,4993 4.497.900 Evet2 29.01.2021 28.01.2021 29.01.2021 1,69123 05.03.2021 04.03.2021 05.03.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 05.03.2021 04.03.2021 05.03.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 300.000.000 TL nominal değerli 105 gün vadeli, 35 günde bir kupon ödemeli 05.03.2021 itfa tarihli TRFDZBK32155 ISIN kodlu TLREF TL Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli finansman bonosunun 2. Kupon dönemine ilişkin faiz oranı %1,6912 olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905424BIST