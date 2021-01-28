***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
28.01.2021 17:38
25.12.2020 1,4993 4.497.900 Evet
2 29.01.2021 28.01.2021 29.01.2021 1,6912
3 05.03.2021 04.03.2021 05.03.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 05.03.2021 04.03.2021 05.03.2021
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 300.000.000 TL nominal değerli 105 gün vadeli, 35 günde bir kupon ödemeli 05.03.2021 itfa tarihli TRFDZBK32155 ISIN kodlu TLREF TL Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli finansman bonosunun 2. Kupon dönemine ilişkin faiz oranı %1,6912 olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905424
BIST
18:001.498
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 31,32
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.467
|
1.498
En Düşük
1.431
18:007,3486
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,0653
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3870
|
7,4312
En Düşük
7,3415
18:008,9287
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0494
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
8,9962
En Düşük
8,9108
18:00434,51
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -4,42
|Açılış
|: 434,51
|
|Önceki Kapanış
|: 438,93
|
441,11
En Düşük
433,47
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ALCAR
|473,00
|26.807.215
|% 10,00
|
|OTKAR
|386,20
|614.430.776
|% 10,00
|
|FADE
|7,59
|91.290.490
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.054,10
|2.923.006
|% 10,00
|
|PKENT
|1.386,00
|2.505.079
|% 10,00
|
|POLTK
|405,00
|73.734.828
|% -10,00
|
|AYCES
|83,40
|5.441.850
|% -9,98
|
|INVEO
|133,70
|22.861.630
|% -9,97
|
|YAPRK
|102,20
|2.731.806
|% -9,96
|
|SEKUR
|29,28
|134.342.712
|% -9,96
|
|GARAN
|9,39
|2.341.999.431
|% 3,07
|
|EKGYO
|2,37
|2.153.299.418
|% 0,85
|
|KOZAL
|117,40
|1.667.896.512
|% 3,44
|
|SISE
|7,38
|1.556.868.000
|% 0,68
|
|ODAS
|3,84
|1.548.235.189
|% -2,04
|
|EKGYO
|2,37
|2.153.299.418
|% 0,85
|
|TSKB
|1,81
|805.004.585
|% 1,12
|
|ODAS
|3,84
|1.548.235.189
|% -2,04
|
|YKBNK
|2,90
|982.159.659
|% 0,69
|
|IHLGM
|1,39
|386.790.642
|% 0,72
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3408
|7,3486
|% -0,88
|
|Euro
|8,9191
|8,9287
|% -0,55
|
|Sterlin
|10,0589
|10,1094
|% -0,52
|
|Frank
|8,2413
|8,2910
|% -0,77
|
|Riyal
|1,9523
|1,9621
|% -0,91
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|-0,10
|
|Altın Gr.
|435
|435
|-3,94
|
|Cumhuriyet
|2.920
|2.964
|14,00
|
|Tam
|2.907
|2.982
|17,71
|
|Yarım
|1.405
|1.442
|8,57
|
|Çeyrek
|705
|721
|4,28
|
|Gümüş.Ons
|25,97
|26,00
|0,78
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|0,14
|
|B. Petrol
|55,30
|55,30
|-0,23
|