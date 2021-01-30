***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDZBK32155 ISIN Kodlu TLREF TL Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli Finansman Bonosunun 2. Kupon ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.06.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 05.03.2021Vade (Gün Sayısı) 105Faiz Oranı Türü SabitSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDZBK32155Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.08.2020Satışa Başlanma Tarihi 18.11.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 19.11.2020Vade Başlangıç Tarihi 20.11.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 300.000.000Kupon Sayısı 3Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 25.12.2020 24.12.2020 25.12.2020 1,4993 4.497.900 Evet2 29.01.2021 28.01.2021 29.01.2021 1,6912 5.073.600 Evet3 05.03.2021 04.03.2021 05.03.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 05.03.2021 04.03.2021 05.03.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 300.000.000 TL nominal değerli 105 gün vadeli, 35 günde bir kupon ödemeli 05.03.2021 itfa tarihli TRFDZBK32155 ISIN kodlu TLREF TL Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli finansman bonosunun 2. Kupon ödemesi gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906594BIST