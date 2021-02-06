***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi EMTN Programı kapsamında Yurtdışı Borçlanma Aracı İhracı İtfası- XS2212060532Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Vade sonu hafta sonuna denk geldiği için ödeme itfa tarihinden önceki iş gününde yapılmıştır.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.02.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi USDTutar 3.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışıİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 08.02.2021Vade (Gün Sayısı) 182ISIN Kodu XS2212060532Satışın Tamamlanma Tarihi 06.08.2020Vade Başlangıç Tarihi 06.08.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 16.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 05.02.2021Kayıt Tarihi 04.02.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 05.02.2021Döviz Cinsi GBPÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi: 06.08.2020 tarihli özel durum açıklamamız EMTN (Euro Medium Term Notes) programı kapsamında ihracı gerçekleştirilen 16.000.000 GBP tutarındaki XS2212060532 ISIN kodlu borçlanma aracının itfası gerçekleşmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 EMTN 2. Tertip SPK Onayı..pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907997BIST