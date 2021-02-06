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***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

06.02.2021 13:09



***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi EMTN Programı kapsamında Yurtdışı Borçlanma Aracı İhracı İtfası- XS2212060532
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Vade sonu hafta sonuna denk geldiği için ödeme itfa tarihinden önceki iş gününde yapılmıştır.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.02.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.02.2021
Vade (Gün Sayısı) 182
ISIN Kodu XS2212060532
Satışın Tamamlanma Tarihi 06.08.2020
Vade Başlangıç Tarihi 06.08.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 16.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 05.02.2021
Kayıt Tarihi 04.02.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 05.02.2021
Döviz Cinsi GBP
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
İlgi: 06.08.2020 tarihli özel durum açıklamamız EMTN (Euro Medium Term Notes) programı kapsamında ihracı gerçekleştirilen 16.000.000 GBP tutarındaki XS2212060532 ISIN kodlu borçlanma aracının itfası gerçekleşmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 EMTN 2. Tertip SPK Onayı..pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907997


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