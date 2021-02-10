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***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

10.02.2021 20:11



***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFDZBK82119 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.06.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 06.08.2021
Vade (Gün Sayısı) 177
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZBK82119
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.08.2020
Satışa Başlanma Tarihi 08.02.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 09.02.2021
Vade Başlangıç Tarihi 10.02.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 06.08.2021
Kayıt Tarihi 05.08.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 06.08.2021

Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 10.000.000 TL nominal değerli 177 gün vadeli, 06.08.2021 itfa tarihli TRFDZBK82119 ISIN kodlu finansman bonosunun nitelikli yatırımcılara satışını tamamlanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908953


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Çeyrek 672 688 -1,17  
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