***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDZBK22115 ISIN kodlu finansman bonosunun itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 20.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 12.02.2021Vade (Gün Sayısı) 211Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDZBK22115Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.08.2019Satışa Başlanma Tarihi 13.07.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 14.07.2020Vade Başlangıç Tarihi 16.07.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 71.500.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 12.02.2021Kayıt Tarihi 11.02.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 12.02.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 71.500.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarBankamız 71.500.000 TL nominal değerli, 211 gün vadeli, 12.02.2021 itfa tarihli, TRFDZBK22115 ISIN kodlu finansman bonosunun itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909342BIST