***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
16.02.2021 15:22
25.06.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 07.05.2021
Vade (Gün Sayısı) 80
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZBK52146
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.08.2020
Satışa Başlanma Tarihi 15.02.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 15.02.2021
Vade Başlangıç Tarihi 16.02.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 240.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 07.05.2021
Kayıt Tarihi 06.05.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 07.05.2021
Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 240.000.000 TL nominal değerli 80 gün vadeli, 07.05.2021 itfa tarihli TRFDZBK52146 ISIN kodlu finansman bonosunun nitelikli yatırımcılara satışını tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909919
BIST
17:201.541
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -21,65
|Açılış
|: 1.569
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|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.576
En Düşük
1.522
17:206,9996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0354
|Açılış
|: 7,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9650
|
7,0183
En Düşük
6,8965
17:208,4792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0246
|Açılış
|: 8,4700
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|Önceki Kapanış
|: 8,4450
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8,5013
En Düşük
8,3877
17:20403,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -3,34
|Açılış
|: 403,91
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|Önceki Kapanış
|: 407,23
|
408,80
En Düşük
403,60
BIST En Aktif Hisseler17:20
|BALAT
|10,89
|2.921.275
|% 10,00
|
|IDEAS
|29,70
|15.765.772
|% 10,00
|
|VAKFN
|13,55
|7.868.696
|% 9,98
|
|ISKPL
|38,66
|89.010.172
|% 9,95
|
|BTCIM
|12,15
|33.119.150
|% 9,95
|
|NIBAS
|34,20
|72.461.859
|% -8,95
|
|DENGE
|8,60
|2.299.843
|% -8,51
|
|KRGYO
|6,27
|77.610.891
|% -8,33
|
|TGSAS
|24,00
|220.068.038
|% -8,19
|
|KSTUR
|200,00
|486.361
|% -7,83
|
|KOZAL
|145,70
|2.744.520.258
|% -2,02
|
|PETKM
|5,13
|2.639.921.107
|% 0,00
|
|SASA
|38,70
|2.040.746.874
|% 2,22
|
|GUBRF
|76,20
|1.877.153.761
|% 4,17
|
|GARAN
|9,80
|1.534.659.938
|% -2,49
|
|SKBNK
|1,54
|1.351.077.387
|% 3,36
|
|EKGYO
|2,51
|1.518.946.369
|% -1,18
|
|PETKM
|5,13
|2.639.921.107
|% 0,00
|
|TSKB
|1,74
|475.404.613
|% -1,14
|
|YKBNK
|2,86
|638.899.534
|% -2,05
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9968
|6,9996
|% 0,51
|
|Euro
|8,4746
|8,4792
|% 0,29
|
|Sterlin
|9,6996
|9,7482
|% 0,47
|
|Frank
|7,8215
|7,8686
|% 0,38
|
|Riyal
|1,8618
|1,8712
|% 0,59
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.791
|-27,69
|
|Altın Gr.
|404
|404
|-2,83
|
|Cumhuriyet
|2.691
|2.731
|-20,00
|
|Tam
|2.672
|2.741
|-23,68
|
|Yarım
|1.291
|1.326
|-11,45
|
|Çeyrek
|648
|663
|-5,72
|
|Gümüş.Ons
|27,01
|27,03
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,08
|
|B. Petrol
|62,91
|62,91
|-0,39
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