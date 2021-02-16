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***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

16.02.2021 15:21



***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFDZBK22131 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.07.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 16.02.2021
Vade (Gün Sayısı) 182
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZBK22131
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi 14.08.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 17.08.2020
Vade Başlangıç Tarihi 18.08.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 85.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 16.02.2021
Kayıt Tarihi 15.02.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 16.02.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 85.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Bankamız 85.000.000 TL nominal değerli, 182 gün vadeli, 16.02.2021 itfa tarihli, TRFDZBK22131 ISIN kodlu finansman bonosunun itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909917


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BSOKE 3,74 267.643.870 % 10,00  
BALAT 10,89 2.921.275 % 10,00  
IDEAS 29,70 15.765.772 % 10,00  
TMPOL 18,83 45.575.959 % 9,99  
SASA 41,64 1.361.351.292 % 9,98  
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Dolar 6,9927 6,9965 % 0,46  
Euro 8,4732 8,4782 % 0,28  
Sterlin 9,6749 9,7235 % 0,22  
Frank 7,8075 7,8546 % 0,21  
Riyal 1,8566 1,8659 % 0,30  
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Altın Ons 1.801 1.801 -17,03  
Altın Gr. 405 405 -2,50  
Cumhuriyet 2.696 2.737 -14,00  
Tam 2.677 2.744 -20,59  
Yarım 1.294 1.328 -9,95  
Çeyrek 649 664 -4,98  
Gümüş.Ons 27,00 27,03 -0,55  
Gümüş Gr. 6,13 6,14 -0,04  
B. Petrol 63,11 63,11 -0,19  
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