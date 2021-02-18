***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDZBK32122 ISIN kodlu finansman bonosunun 6. kupon ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 20.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 19.03.2021Vade (Gün Sayısı) 240Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDZBK32122Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.08.2019Satışa Başlanma Tarihi 20.07.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 21.07.2020Vade Başlangıç Tarihi 22.07.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 51.000.000Kupon Sayısı 7Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 26.08.2020 25.08.2020 26.08.2020 0,93493 476.814,27 Evet2 30.09.2020 29.09.2020 30.09.2020 0,93493 476.814,27 Evet3 04.11.2020 03.11.2020 04.11.2020 0,93493 476.814,27 Evet4 09.12.2020 08.12.2020 09.12.2020 0,93493 476.814,27 Evet5 13.01.2021 12.01.2021 13.01.2021 0,93493 476.814,27 Evet6 17.02.2021 16.02.2021 17.02.2021 0,93493 476.814,27 Evet7 19.03.2021 18.03.2021 19.03.2021 0,80137Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 19.03.2021 18.03.2021 19.03.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamız 51.000.000 TL nominal değerli, 240 gün vadeli, 35 günde bir kupon ödemeli 19.03.2021 itfa tarihli, TRFDZBK32122 ISIN kodlu finansman bonosunun 6. kupon ödemesi 17 Şubat 2021 tarihinde gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910729BIST