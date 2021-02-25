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***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

25.02.2021 10:31



***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi EMTN Programı kapsamında Yurtdışı Borçlanma Aracı İtfası- XS2223112413
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bi 25.02.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 25.02.2021
Vade (Gün Sayısı) 180
ISIN Kodu XS2223112413
Satışın Tamamlanma Tarihi 25.08.2020
Vade Başlangıç Tarihi 25.08.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 5.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 25.02.2021
Kayıt Tarihi 24.02.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 25.02.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
İlgi: 25.08.2020 tarihli özel durum açıklamamız Bankamızca EMTN (Euro Medium Term Notes) programı kapsamında ihracı gerçekleştirilen 5.000.000 USD tutarındaki XS2223112413 ISIN kodlu borçlanma aracının itfası gerçekleşmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 EMTN 3. Tertip İhraç Belgesi SPK Onaylı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912597


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