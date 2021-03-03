***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDZBK62145 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun Satışının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.06.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 18.06.2021Vade (Gün Sayısı) 107Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDZBK62145Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.08.2020Satışa Başlanma Tarihi 01.03.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 02.03.2021Vade Başlangıç Tarihi 03.03.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 77.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 18.06.2021Kayıt Tarihi 17.06.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 18.06.2021Ek AçıklamalarBankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 77.000.000 TL nominal değerli 107 gün vadeli, 18.06.2021 itfa tarihli TRFDZBK62145 ISIN kodlu finansman bonosunun nitelikli yatırımcılara satışını tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914932BIST