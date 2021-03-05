Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

05.03.2021 15:14



***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFDZBK32155 ISIN Kodlu TLREF TL Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli Finansman Bonosunun 3. Kupon Ödemesi ve Ana Para İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.06.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 05.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 105
Faiz Oranı Türü Sabit
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZBK32155
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.08.2020
Satışa Başlanma Tarihi 18.11.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 19.11.2020
Vade Başlangıç Tarihi 20.11.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 300.000.000
Kupon Sayısı 3

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 25.12.2020 24.12.2020 25.12.2020 1,4993 4.497.900 Evet
2 29.01.2021 28.01.2021 29.01.2021 1,6912 5.073.600 Evet
3 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 05.03.2021 04.03.2021 05.03.2021 300.000.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 300.000.000 TL nominal değerli 105 gün vadeli, 35 günde bir kupon ödemeli 05.03.2021 itfa tarihli TRFDZBK32155 ISIN kodlu TLREF TL Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli finansman bonosunun 3. Kupon ödemesi ve ana para itfası gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915414


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:091.544
Değişim :  0,36% |  5,56
Açılış :  1.534  
Önceki Kapanış :  1.538  
En Yüksek
1.546 En Düşük
1.528
BIST En Aktif Hisseler15:07
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CLEBI 226,60 108.851.385 % 10,00  
RODRG 20,30 1.239.115 % 9,97  
NIBAS 28,04 11.264.283 % 9,96  
IZTAR 23,42 6.920.641 % 9,95  
YAPRK 128,20 1.828.162 % 9,57  
daha fazla
15:07 Alış Satış %  
Dolar 7,4831 7,4873 % -0,32  
Euro 8,9353 8,9419 % -0,82  
Sterlin 10,3013 10,3530 % -0,99  
Frank 8,0219 8,0702 % -0,38  
Riyal 1,9871 1,9971 % -0,49  
daha fazla
15:07 Alış Satış %  
Altın Ons 1.695 1.695 -2,55  
Altın Gr. 408 409 -1,83  
Cumhuriyet 2.714 2.755 -8,00  
Tam 2.699 2.769 -11,04  
Yarım 1.304 1.339 -5,34  
Çeyrek 654 670 -2,67  
Gümüş.Ons 25,34 25,38 0,01  
Gümüş Gr. 6,11 6,12 -0,02  
B. Petrol 68,57 68,57 1,83  
Seans Raporu 15:07
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru