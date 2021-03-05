***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDZBK62152 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun Satışının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.06.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 18.06.2021Vade (Gün Sayısı) 105Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDZBK62152Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.08.2020Satışa Başlanma Tarihi 03.03.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 04.03.2021Vade Başlangıç Tarihi 05.03.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 310.000.000Kupon Sayısı 0Ek AçıklamalarBankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 310.000.000 TL nominal değerli 105 gün vadeli, 18.06.2021 itfa tarihli TRFDZBK62152 ISIN kodlu finansman bonosunun nitelikli yatırımcılara satışını tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915417BIST