***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDZBK32171 ISIN Kodlu TLREF Faiz Oranına Endeksli Finansman Bonosunun 3. Kupon OranıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.06.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 12.03.2021Vade (Gün Sayısı) 105Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDZBK32171Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.08.2020Satışa Başlanma Tarihi 25.11.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 26.11.2020Vade Başlangıç Tarihi 27.11.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000Kupon Sayısı 3Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 30.12.2020 29.12.2020 30.12.2020 1,4769 1.476.900 Evet2 05.02.2021 04.02.2021 05.02.2021 1,8056 1.805.600 Evet3 12.03.2021 11.03.2021 12.03.2021 1,7002Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.03.2021 11.03.2021 12.03.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 100.000.000 TL nominal değerli 105 gün vadeli, 3 adet kupon ödemeli 12.03.2021 itfa tarihli TRFDZBK32171 ISIN kodlu TLREF Faiz Oranına Endeksli finansman bonosunun 3. Kupon dönemine ilişkin faiz oranı %1,7002 olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917467BIST