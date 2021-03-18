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***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

18.03.2021 14:47



***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi EMTN Programı kapsamında Yurtdışı Borçlanma Aracı İtfası-XS2231861225
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.02.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 18.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 180
ISIN Kodu XS2231861225
Satışın Tamamlanma Tarihi 17.09.2020
Vade Başlangıç Tarihi 18.09.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 17.700.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 18.03.2021
Kayıt Tarihi 17.03.2021 * Hak sahiplerinin belirrogramı kapsamında ihracı gerçekleştirilen 17.700.000 GBP tutarındaki XS2231861225 ISIN kodlu borçlanma aracının itfası gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918996


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Riyal 1,9525 1,9623 % -1,99  
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16:03 Alış Satış %  
Altın Ons 1.728 1.728 -17,41  
Altın Gr. 408 408 -12,21  
Cumhuriyet 2.723 2.764 -54,00  
Tam 2.710 2.778 -56,00  
Yarım 1.310 1.344 -27,09  
Çeyrek 657 672 -13,55  
Gümüş.Ons 26,05 26,07 -0,25  
Gümüş Gr. 6,17 6,18 -0,16  
B. Petrol 67,23 67,23 -0,77  
Seans Raporu 16:03
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