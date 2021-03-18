***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi EMTN Programı kapsamında Yurtdışı Borçlanma Aracı İtfası-XS2231861225Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.02.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi USDTutar 3.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışıİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 18.03.2021Vade (Gün Sayısı) 180ISIN Kodu XS2231861225Satışın Tamamlanma Tarihi 17.09.2020Vade Başlangıç Tarihi 18.09.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 17.700.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 18.03.2021Kayıt Tarihi 17.03.2021 * Hak sahiplerinin belirrogramı kapsamında ihracı gerçekleştirilen 17.700.000 GBP tutarındaki XS2231861225 ISIN kodlu borçlanma aracının itfası gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918996BIST