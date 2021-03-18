***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
18.03.2021 14:47
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi EMTN Programı kapsamında Yurtdışı Borçlanma Aracı İtfası-XS2231861225
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.02.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 18.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 180
ISIN Kodu XS2231861225
Satışın Tamamlanma Tarihi 17.09.2020
Vade Başlangıç Tarihi 18.09.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 17.700.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 18.03.2021
Kayıt Tarihi 17.03.2021 * Hak sahiplerinin belirrogramı kapsamında ihracı gerçekleştirilen 17.700.000 GBP tutarındaki XS2231861225 ISIN kodlu borçlanma aracının itfası gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918996
BIST
16:041.567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 4,89
|Açılış
|: 1.568
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.575
En Düşük
1.557
16:047,3657
En Yüksek
|Değişim
|: -1,73%
|| -0,1297
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5100
|
7,5644
En Düşük
7,3265
16:048,7883
En Yüksek
|Değişim
|: -2,25%
|| -0,2019
|Açılış
|: 8,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0489
En Düşük
8,7522
16:04408,61
En Yüksek
|Değişim
|: -2,84%
|| -11,94
|Açılış
|: 408,51
|
|Önceki Kapanış
|: 420,55
|
422,88
En Düşük
407,33
BIST En Aktif Hisseler16:03
|CLEBI
|330,00
|214.562.678
|% 10,00
|
|PAMEL
|31,02
|6.726.618
|% 10,00
|
|ERBOS
|68,85
|69.284.672
|% 9,98
|
|BLCYT
|11,46
|65.312.157
|% 9,98
|
|GOLTS
|65,05
|52.799.735
|% 9,97
|
|CASA
|144,00
|1.305.459
|% -10,00
|
|VAKFN
|27,46
|21.690.078
|% -9,73
|
|ATSYH
|4,87
|328.315
|% -8,97
|
|SANKO
|14,62
|158.748.988
|% -8,51
|
|DENGE
|7,05
|1.599.551
|% -8,44
|
|GARAN
|9,15
|2.725.203.961
|% 4,57
|
|FROTO
|215,90
|2.249.585.626
|% -5,80
|
|THYAO
|14,09
|945.763.618
|% -3,16
|
|KRDMD
|7,55
|832.985.606
|% -0,79
|
|YKBNK
|2,78
|680.820.461
|% 3,35
|
|GARAN
|9,15
|2.725.203.961
|% 4,57
|
|YKBNK
|2,78
|680.820.461
|% 3,35
|
|EKGYO
|2,19
|418.588.677
|% 0,46
|
|TSKB
|1,72
|244.666.354
|% 1,78
|
|ODAS
|3,94
|499.768.540
|% 5,63
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3606
|7,3657
|% -1,73
|
|Euro
|8,7821
|8,7883
|% -2,25
|
|Sterlin
|10,2123
|10,2635
|% -2,12
|
|Frank
|7,8817
|7,9292
|% -2,58
|
|Riyal
|1,9525
|1,9623
|% -1,99
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|-17,41
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-12,21
|
|Cumhuriyet
|2.723
|2.764
|-54,00
|
|Tam
|2.710
|2.778
|-56,00
|
|Yarım
|1.310
|1.344
|-27,09
|
|Çeyrek
|657
|672
|-13,55
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,07
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|-0,16
|
|B. Petrol
|67,23
|67,23
|-0,77
|
Seans Raporu
16:03
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