***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi EMTN Programı kapsamında Yurtdışı Borçlanma Aracı İhracı- XS2319865882Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.02.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi USDTutar 3.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışıİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 20.09.2021Vade (Gün Sayısı) 180ISIN Kodu XS2319865882Satışın Tamamlanma Tarihi 18.03.2021Vade Başlangıç Tarihi 18.03.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 6.500.000Kupon Sayısı 1Döviz Cinsi GBPSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 29.09.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 29.09.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 11.05.2020 tarihli özel durum açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamızla Bankamızca EMTN (Euro Medium Term Notes) programı ("Program") kurulduğu ve programın farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde ihraç yapmaya hazır hale getirildiği kamuya açıklanmıştı. Program kapsamında 6.500.000 EUR tutarındaki işleme ilişkin SPK onaylı tertip ihraç belgesi ektedir.Eklenen DökümanlarEK: 1 EMTN 14. Tertip İhraç Belgesi SPK Onaylı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919001BIST