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***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

18.03.2021 17:48



***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFDZBK32189 ISIN Kodlu TLREF TL Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli Finansman Bonosunun 3. Kupon Oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.06.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 19.03.2020
Vade (Gün Sayısı) 105
Faiz Oranı Türü Değişken
ISIN Kodu TRFDZBK32189
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.08.2020
Satışa Başlanma Tarihi 02.12.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 03.12.2020
Vade Başlangıç Tarihi 04.12.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000
Kupon Sayısı 3

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 08.01.2021 07.01.2021 08.01.2021 1,6598 2.489.700 Evet
2 12.02.2021 11.02.2021 12.02.2021 1,7472 2.620.800 Evet
3 19.03.2021 18.03.2021 19.03.2021 1,7467
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 19.03.2021 18.03.2021 19.03.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 150.000.000 TL nominal değerli 105 gün vadeli, 35 günde bir kupon ödemeli 19.03.2021 itfa tarihli TRFDZBK32189 ISIN kodlu TLREF TL Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli finansman bonosunun 3. Kupon dönemine ilişkin faiz oranı %1,7467 olarak belirlenmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919068


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