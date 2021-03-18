***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
18.03.2021 17:48
19.03.2021 1,7467
3 22.04.2021 21.04.2021 22.04.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 22.04.2021 21.04.2021 22.04.2021
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 25.000.000 TL nominal değerli 104 gün vadeli, 35 günde bir kupon ödemeli 22.04.2021 itfa tarihli TRFDZBK42113 ISIN kodlu TLREF TL Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli finansman bonosunun 2. Kupon dönemine ilişkin faiz oranı %1,7467 olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919069
BIST
18:051.551
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -11,18
|Açılış
|: 1.568
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.575
En Düşük
1.548
18:057,3026
En Yüksek
|Değişim
|: -2,57%
|| -0,1928
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5100
|
7,5644
En Düşük
7,2859
18:058,7280
En Yüksek
|Değişim
|: -2,92%
|| -0,2622
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0489
En Düşük
8,7054
18:05406,40
En Yüksek
|Değişim
|: -3,36%
|| -14,15
|Açılış
|: 406,40
|
|Önceki Kapanış
|: 420,55
|
422,88
En Düşük
405,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PAMEL
|31,02
|7.493.091
|% 10,00
|
|CLEBI
|330,00
|215.476.778
|% 10,00
|
|ERBOS
|68,85
|103.133.701
|% 9,98
|
|BLCYT
|11,46
|66.202.439
|% 9,98
|
|GOLTS
|65,05
|54.297.837
|% 9,97
|
|UZERB
|56,70
|821.123
|% -10,00
|
|VAKKO
|15,84
|35.943.219
|% -10,00
|
|SANKO
|14,39
|169.671.321
|% -9,95
|
|YBTAS
|16.500,00
|286.789
|% -7,82
|
|FROTO
|212,00
|2.573.669.491
|% -7,50
|
|GARAN
|9,04
|3.576.240.045
|% 3,31
|
|FROTO
|212,00
|2.573.669.491
|% -7,50
|
|ODAS
|4,02
|1.491.470.368
|% 7,77
|
|THYAO
|13,94
|1.337.789.701
|% -4,19
|
|KRDMD
|7,59
|1.070.445.923
|% -0,26
|
|GARAN
|9,04
|3.576.240.045
|% 3,31
|
|ODAS
|4,02
|1.491.470.368
|% 7,77
|
|EKGYO
|2,17
|678.918.212
|% -0,46
|
|YKBNK
|2,75
|827.091.018
|% 2,23
|
|TSKB
|1,70
|318.993.249
|% 0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2995
|7,3026
|% -2,57
|
|Euro
|8,7191
|8,7280
|% -2,92
|
|Sterlin
|10,1412
|10,1921
|% -2,80
|
|Frank
|7,8293
|7,8765
|% -3,22
|
|Riyal
|1,9416
|1,9513
|% -2,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|-10,52
|
|Altın Gr.
|406
|406
|-14,15
|
|Cumhuriyet
|2.726
|2.767
|-51,00
|
|Tam
|2.710
|2.780
|-54,08
|
|Yarım
|1.310
|1.345
|-26,16
|
|Çeyrek
|657
|672
|-13,08
|
|Gümüş.Ons
|26,27
|26,31
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,14
|-0,20
|
|B. Petrol
|64,38
|64,38
|-3,62
|