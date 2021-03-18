***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









19.03.2021 1,74673 22.04.2021 21.04.2021 22.04.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 22.04.2021 21.04.2021 22.04.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 25.000.000 TL nominal değerli 104 gün vadeli, 35 günde bir kupon ödemeli 22.04.2021 itfa tarihli TRFDZBK42113 ISIN kodlu TLREF TL Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli finansman bonosunun 2. Kupon dönemine ilişkin faiz oranı %1,7467 olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919069BIST