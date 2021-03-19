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***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

19.03.2021 17:53



***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFDZBK32130 ISIN kodlu finansman bonosunun 7. kupon ödemesi ve Anapara İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.07.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 19.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 238
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 669947,52
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZBK32130
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi 22.07.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 23.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi 24.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 76.000.000
Kupon Sayısı 7

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 26.08.2020 25.08.2020 26.08.2020 0,88151 669.947,52 Evet
2 30.09.2020 29.09.2020 30.09.2020 0,93493 710.546,73 Evet
3 04.11.2020 03.11.2020 04.11.2020 0,93493 710.546,73 Evet
4 09.12.2020 08.12.2020 09.12.2020 0,93493 710.546,73 Evet
5 13.01.2021 12.01.2021 13.01.2021 0,93493 710.546,73 Evet
6 17.02.2021 16.02.2021 17.02.2021 0,93493 710.546,73 Evet
7 19.03.2021 18.03.2021 19.03.2021 0,80137 609.041,13 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 19.03.2021 18.03.2021 19.03.2021 76.000.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Bankamız 76.000.000 TL nominal değerli, 238 gün vadeli, 19.03.2021 itfa tarihli, 7 adet kupon ödemeli, TRFDZBK32130 ISIN kodlu finansman bonosunun 7. kupon ödemesi ve anapara itfası gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919417


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