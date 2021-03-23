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***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

23.03.2021 12:56



***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFDZBK62129 ISIN Kodlu TLREF TL Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli Finansman Bonosunun 1. Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.06.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 02.06.2021
Vade (Gün Sayısı) 106
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZBK62129
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.08.2020
Satışa Başlanma Tarihi 15.02.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 15.02.2021
Vade Başlangıç Tarihi 16.02.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 60.000.000
Kupon Sayısı 3

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 23.03.2021 22.03.2021 23.03.2021 1,724 1.034.400 Evet
2 27.04.2021 26.04.2021 27.04.2021
3 02.06.2021 01.06.2021 02.06.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 02.06.2021 01.06.2021 02.06.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 60.000.000 TL nominal değerli 106 gün vadeli, 35 günde bir kupon ödemeli 02.06.2021 itfa tarihli TRFDZBK62129 ISIN kodlu TLREF TL Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli finansman bonosunun 1. Kupon ödemesi gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919919


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Tam 2.887 2.960 6,94  
Yarım 1.396 1.432 3,36  
Çeyrek 700 716 1,68  
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Gümüş Gr. 6,40 6,40 -0,03  
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