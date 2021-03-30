***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
30.03.2021 15:44
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFDZBK621A8 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.06.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 25.06.2021
Vade (Gün Sayısı) 87
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZBK621A8
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.08.2020
Satışa Başlanma Tarihi 29.03.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 29.03.2021
Vade Başlangıç Tarihi 30.03.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 115.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 25.06.2021
Kayıt Tarihi 24.06.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 25.06.2021
Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 115.000.000 TL nominal değerli 87 gün vadeli, 25.06.2021 itfa tarihli TRFDZBK621A8 ISIN kodlu finansman bonosunun nitelikli yatırımcılara satışını tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921812
BIST
15:401.390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,81
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.401
En Düşük
1.371
15:408,2845
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0850
|Açılış
|: 8,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,4539
En Düşük
8,1884
15:409,7280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0603
|Açılış
|: 9,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5950
|
9,9300
En Düşük
9,6398
15:40449,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,50
|Açılış
|: 449,95
|
|Önceki Kapanış
|: 450,94
|
460,31
En Düşük
449,74
BIST En Aktif Hisseler15:40
|ALCAR
|375,10
|112.319.613
|% 10,00
|
|VANGD
|6,93
|20.293.780
|% 10,00
|
|JANTS
|621,50
|154.098.868
|% 10,00
|
|BRYAT
|437,60
|70.258.398
|% 9,98
|
|CMBTN
|337,20
|6.270.234
|% 9,98
|
|MERIT
|238,50
|363.594
|% -10,00
|
|ORMA
|19,62
|835.013
|% -10,00
|
|VAKFN
|24,14
|18.134.599
|% -9,99
|
|TMPOL
|17,68
|37.899.105
|% -9,98
|
|DENGE
|7,33
|2.674.046
|% -9,95
|
|FROTO
|196,70
|1.121.892.891
|% 6,32
|
|GARAN
|6,81
|1.091.205.054
|% -1,16
|
|EKGYO
|1,93
|713.346.501
|% -4,93
|
|KRDMD
|6,93
|675.584.918
|% 0,87
|
|BJKAS
|7,46
|667.163.597
|% 2,19
|
|EKGYO
|1,93
|713.346.501
|% -4,93
|
|SKBNK
|1,23
|269.616.132
|% 3,36
|
|GARAN
|6,81
|1.091.205.054
|% -1,16
|
|IHLGM
|1,13
|161.718.921
|% -0,88
|
|YKBNK
|2,19
|228.557.993
|% 0,00
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2775
|8,2845
|% 1,04
|
|Euro
|9,7144
|9,7280
|% 0,62
|
|Sterlin
|11,3884
|11,4455
|% 1,32
|
|Frank
|8,7913
|8,8443
|% 1,23
|
|Riyal
|2,2093
|2,2204
|% 1,46
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.683
|1.683
|-29,06
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-0,99
|
|Cumhuriyet
|2.991
|3.036
|18,00
|
|Tam
|2.967
|3.045
|9,05
|
|Yarım
|1.434
|1.473
|4,38
|
|Çeyrek
|719
|737
|2,19
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,13
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,06
|
|B. Petrol
|64,17
|64,17
|-0,75
|