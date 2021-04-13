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***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

13.04.2021 16:19



***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFDZBK82150 ISIN Kodlu TLREF TL Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli Finansman Bonosunun Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.06.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 06.08.2021
Vade (Gün Sayısı) 115
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZBK82150
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.08.2020
Satışa Başlanma Tarihi 12.04.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 12.04.2021
Vade Başlangıç Tarihi 13.04.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 290.000.000
Kupon Sayısı 3

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 21.05.2021 20.05.2021 21.05.2021
2 25.06.2021 24.06.2021 25.06.2021
3 06.08.2021 05.08.2021 06.08.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 06.08.2021 05.08.2021 06.08.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 290.000.000 TL nominal değerli 115 gün vadeli, 3 adet kupon ödemeli 06.08.2021 itfa tarihli TRFDZBK82150 ISIN kodlu TLREF TL Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli finansman bonosunun nitelikli yatırımcılara satışı tamamlanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927464


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Altın Ons 1.742 1.742 8,83  
Altın Gr. 456 456 1,57  
Cumhuriyet 3.013 3.059 7,00  
Tam 3.003 3.078 10,18  
Yarım 1.451 1.489 4,92  
Çeyrek 728 745 2,46  
Gümüş.Ons 25,31 25,34 0,52  
Gümüş Gr. 6,63 6,63 0,13  
B. Petrol 63,97 63,97 0,69  
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