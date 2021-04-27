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***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

27.04.2021 20:20



***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi EMTN Programı kapsamında Yurtdışı Borçlanma Aracı İtfası- XS2290373583
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.02.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 26.04.2021
Vade (Gün Sayısı) 95
Faiz Oranı Türü Sabit
ISIN Kodu XS2290373583
Satışın Tamamlanma Tarihi 21.01.2021
Vade Başlangıç Tarihi 21.01.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000
Kupon Sayısı 1
Döviz Cinsi GBP

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 26.04.2021 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 26.04.2021 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
İlgi: 21.01.2021 tarihli özel durum açıklamamız Bankamızca EMTN (Euro Medium Term Notes) programı kapsamında ihracı gerçekleştirilen 10.000.000 GBP tutarındaki XS2290373583 ISIN kodlu borçlanma aracının itfası 26 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 EMTN 8. Tertip İhraç Belgesi SPK Onaylı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931486


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Tam 3.051 3.130 -39,84  
Yarım 1.475 1.514 -19,27  
Çeyrek 740 757 -9,63  
Gümüş.Ons 26,17 26,21 -0,08  
Gümüş Gr. 6,91 6,91 -0,02  
B. Petrol 66,58 66,58 0,71  
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