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***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

06.05.2021 17:35



***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSDZBK62213 ISIN Kodlu Tahvil Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.06.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 01.06.2022
Vade (Gün Sayısı) 391
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSDZBK62213
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.08.2020
Satışa Başlanma Tarihi 05.05.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 06.05.2021
Vade Başlangıç Tarihi 06.05.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 14.610.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 01.06.2022
Kayıt Tarihi 31.05.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 01.06.2022

Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 14.610.000 TL nominal değerli 391 gün vadeli, 01.06.2022 itfa tarihli TRSDZBK62213 ISIN kodlu tahvilin nitelikli yatırımcılara satışı tamamlanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934965


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TKURU 269,50 1.490.096 % 10,00  
UZERB 49,96 539.707 % 10,00  
MERIT 308,10 1.739.188 % 10,00  
DITAS 17,62 22.859.652 % 9,99  
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Sterlin 11,4863 11,5439 % -0,37  
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Altın Ons 1.810 1.811 23,73  
Altın Gr. 485 485 7,02  
Cumhuriyet 3.112 3.159 45,00  
Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 27,20 27,23 0,72  
Gümüş Gr. 7,29 7,30 0,22  
B. Petrol 68,30 68,30 -0,66  
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