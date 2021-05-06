***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSDZBK62213 ISIN Kodlu Tahvil Satışının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.06.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 01.06.2022Vade (Gün Sayısı) 391Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSDZBK62213Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.08.2020Satışa Başlanma Tarihi 05.05.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 06.05.2021Vade Başlangıç Tarihi 06.05.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 14.610.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 01.06.2022Kayıt Tarihi 31.05.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 01.06.2022Ek AçıklamalarBankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 14.610.000 TL nominal değerli 391 gün vadeli, 01.06.2022 itfa tarihli TRSDZBK62213 ISIN kodlu tahvilin nitelikli yatırımcılara satışı tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934965BIST